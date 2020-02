Homem encontra ossada humana no quintal da própria casa em Manaus

Manaus/AM - Uma ossada humana foi encontrada na tarde desta segunda-feira (3), em uma cova rasa localizada na comunidade Itaporanga, no bairro João Paulo, zona Norte de Manaus.

O corpo foi encontrado pelo dono do terreno, que estava preparando a área, para obras no local: “eu tava cavando quando senti a pá encostar em algo duro, até brinquei dizendo que era um corpo. Quando continuei a cavar, percebi que era a parte do pé e vi as roupas da pessoa no local.

Segundo a polícia, que foi acionada para a ocorrência, não há como precisar o sexo da vítima, pois o corpo deve estar há pelo menos um ano no local. Ainda de acordo com a polícia, o corpo estava de bruços, com mãos e pés amarrados.

A cadela Fiona, do Cipcães esteve no local para fazer ‘varredura’ de possíveis partes do corpo no local. A ossada será levada para a perícia, onde mais dados devem ser coletados.

Foto: Portal do Holanda / Altermir Coelho