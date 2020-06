Cinco corpos são encontrados em possível cemitério clandestino de facção

CPI do fim do mundo convoca JP para explicar contratos na Susam

Cinco corpos foram encontrados em áreas de mata distintas na Zona Leste de São Paulo. A polícia acredita que nos locais tenham mais corpos e de que se trata de um cemitério clandestino do do Primeiro Comando da Capital, facção atuante do estado.



Segundo o UOL, os primeiros corpos a serem encontrados estavam em um morro de difícil acesso localizado uma área de invasão na comunidade da Savoy. O outro ponto em que estavam os corpos é perto do primeiro, também em um morro e uma região sem moradores.



Em entrevista ao portal UOL, o delegado Carlos Alberto da Cunha disse que o local era, possivelmente, um tribunal do crime, onde pessoas eram 'julgadas' pelo PCC e depois mortas. "Na verdade, o julgamento, o tribunal, a tortura, é aqui. E onde a gente estava, na distância de 300 metros, são as covas. (Foi) Localizado o novo tribunal do crime da Zona Leste. Saiu da favela do Savoy, lá só deve ter cadáver, e achamos ele (tribunal do crime) aqui", disse o delegado.