Pessoas que não tiveram Covid-19 podem ter imunidade ao vírus

Retomada das aulas no Amazonas é medida de alto risco

Um estudo publicado nesta quarta-feira (29), pela revista “Nature”, aponta que indivíduos que não foram infectados pelo novo coronavírus podem estar ‘protegidos’, mesmo sem uma vacina.

O estudo analisou a formação de células T reativas em pacientes saudáveis. O mecanismo de defesa em questão, apresentou um fenômeno chamado “reatividade cruzada”, que acontece quando as células T auxiliares desenvolvidas em resposta a outro vírus reagem também a um patógeno semelhante. Isso sugere que o sistema imunológico dessas pessoas estaria mais preparado para combater a Covid-19 do que outras, já que as células ajudam a gerar uma resposta de combate mais rápida.

Amostras de sangue de 68 voluntários da Alemanha que não haviam sido expostos ao vírus foram analisadas. Ao menos 35% deles, tinham em seu organismo, células T reativas ao coronavírus.

Outro estudo, publicado na revista "Cell" sugere que o fato de uma pessoa ter superado vírus mais brandos da “família” coronavírus pode ter deixado como legado alguma imunidade no corpo a partir da imunidade cruzada.

O que é a célula T:

São células do sistema imunológico e também um grupo de glóbulos brancos (leucócitos) responsáveis pela defesa do organismo contra agentes desconhecidos (antígenos). Tem o objetivo de identificar e destruir células invadidas por vírus, bactérias intracelulares, danificadas ou cancerígenas. Elas fazem isso usando proteínas em sua superfície que se ligam a proteínas na superfície dos invasores.