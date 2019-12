Papa pede que famílias conversem e recolham celulares nas refeições

O papa Francisco fez um apelo para que as pessoas conversem umas com as outras durante as refeições ao invés de usarem os celulares, citando Jesus, Maria e José como um exemplo que as famílias devem seguir.

Eles "rezavam, trabalhavam e se comunicavam uns com os outros", disse o papa no domingo (29) aos fiéis reunidos na Praça São Pedro para a oração do Angelus.

"Eu me pergunto se você, em família, sabe como se comunicar ou se você é como aquelas crianças nas mesas de refeição que ficam falando no celular", disse o Papa.

"Temos que voltar a nos comunicar em nossas famílias", disse Francisco. "Pais, crianças, avós, irmãos e irmãs, essa é uma tarefa para ser assumida hoje, no dia da Família Sagrada."

Missa sem celulares

Em 2017, Papa Francisco disse que fica triste quando vê fiéis e até religiosos usarem o celular para fazer fotos durante a missa.

Na época, o pontífice usou uma metáfora para questionar o uso excessivo de aparelhos nas celebrações.

"Por que, a um certo ponto, o sacerdote diz 'corações ao alto?' Ele não diz 'celulares ao alto para tirar foto!' Não! Fico triste quando celebro e vejo muitos fiéis com os celulares para cima. Não só os fiéis, mas também sacerdotes e até bispos. A missa não é espetáculo, é ir ao encontro da paixão e ressurreição do Senhor. Lembrem-se: chega de celulares", declarou.