Polícia recupera 20 aparelhos celulares roubados no Amazonas

Manaus/AM - Policiais da delegacia de Coari conseguiram recuperar 20 aparelhos celulares que haviam sido roubados ou furtados no município. O material foi recuperado durante ação deflagrada na quarta-feira (17).

De acordo com o delegado José Barradas, ao longo do mês, a polícia vem investigando diversos casos de roubos e furtos que aconteceram na cidade. Ainda segundo ele, os aparelhos foram recuperados em locais distintos do município e todas as pessoas que estavam em posse dos celulares foram indiciadas por receptação.

Conforme a autoridade policial, os aparelhos celulares serão devolvidos para os seus respectivos donos, que foram identificados por meio dos Boletins de Ocorrência (BOs) registrados no DIP. Por isso, o delegado ressalta a importância de oficializar a denúncia sobre qualquer tipo de crime por meio do BO.

“As diligências em torno desses casos continuam a fim de identificar e prender os infratores que cometem esse tipo de crime aqui na cidade. Vale dizer que, quem for vítima de algum furto ou roubo, deve procurar a delegacia e registrar o BO”, finaliza o delegado.