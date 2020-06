Celso Russomano é xingado ao vivo durante Cidade Alerta: 'você é um pilantra'

STJ coloca Wilson Lima no centro de investigação

Celso Russomano passou por um sufoco ao vivo durante a exibição do programa Cidade Alerta, neste sábado (13). Ele apresenta o quadro "Patrulha do Consumidor" e foi xingado pela esposa do dono de um site de venda de eletrônicos que ele denunciava.

"Ele está indo na delegacia do consumidor resolver isso", disse a mulher. "Ele não foi", respondeu o apresentador. "Ele foi sim. Você é um mentiroso, você é um pilantra", rebateu a mulher. Imediatamente, Russomano tirou o celular do viva voz e respondeu "Se você vai falar palavrão, eu não vou deixar você falar".