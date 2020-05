Internautas apontam reação de ex-ministro da Saúde em reunião ministerial: 'foi quando a ficha caiu'

Bolsonaro fica fortalecido e mais perigoso

Vamos aproveitar a covid e passar a boiada, enquanto estão distraídos. Essa é a ideia pro Meio Ambiente? pic.twitter.com/Ss9SGLnXsB — Roberto Nonato (@RobertoNonato5) May 22, 2020

Internautas repercutiram nesta sexta-feira (22) diversos trechos do vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril, e entre diversas declarações polêmicas do presidente da Jair Bolsonaro, e de ministros, um detalhe chamou atenção: o então ministro da Saúde, Nelson Teich, que permaneceu calado, teria demonstrado uma certa reação à fala do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles.

Na fala em questão, Salles sugere que o governo aproveite a "tranquilidade" enquanto a imprensa está com as atenções voltadas para a pandemia do coronavírus, para "ir passando a boiada" e aprovar medidas que normalmente encontrariam dificuldade.

No Twitter, internautas 'zoaram' a expressão de Teich e afirmaram que foi ali que "caiu a ficha" do ministro, que pediu demissão no dia 15 de maio, apenas 27 dias após assumir a pasta.

O vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril foi apresentado por Sergio Moro como prova no inquérito que investiga se Jair Bolsonaro tentou interferir na PF do Rio de Janeiro, após declarações de Moro ao deixar o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública.