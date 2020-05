Em reunião ministerial, Paulo Guedes fala sobre Banco do Brasil: 'tem que vender essa porra logo'

Bolsonaro fica fortalecido e mais perigoso

O ministro da Economia, Paulo Guedes declarou durante a reunião ministerial do dia 22 de abril que o Banco do Brasil é um "caso pronto de privatização", e reclama ao afirmar que “não consegue fazer nada” em relação ao banco que é de capital misto. Ainda sobre o Banco do Brasil, Guedes também afirma que o governo "tem que vender essa porra logo".

"O senhor já notou que o BNDES [Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social] e a Caixa, que são nossos, públicos, a gente faz o que a gente quer. Banco do Brasil, a gente não consegue fazer nada e tem um liberal lá. Então, tem que vender essa porra logo", disse Guedes ao falar do presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes.

O vídeo da reunião foi divulgado após autorização do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Celso de Mello, nesta sexta-feira (22).