Príncipe Harry e Meghan anunciam que vão se afastar do papel de membros da família real

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O príncipe Harry, neto da rainha Elizabeth, e a sua mulher, Meghan Markle, anunciaram que querem "se afastar do papel de membros 'sênior' da família real" britânica e trabalhar para conquistar a própria independência financeira.

Em uma publicação no seu canal oficial no Instagram, o duque e a duquesa de Sussex escreveram que tomaram a decisão após "muitos meses de reflexão e discussões internas".

O texto afirma que os dois planejam dividir o tempo entre o Reino Unido e o América do Norte e que continuarão a honrar seu compromisso com a rainha.

"Esse equilíbrio geográfico vai nos permitir criar nosso filho com apreço pela tradição real em que ele nasceu ao mesmo tempo em que dá à nossa família o espaço para focar nesse próximo capítulo."

O Palácio de Buckingham informou, no entanto, que os planos do príncipe não são imediatos. "Entendemos seu desejo de encarar as coisas de uma forma diferente", disse o palácio por meio de uma nota oficial, segundo a Reuters. "Mas estas são questões complexas, que demorarão para serem resolvidas."

Segundo o casal, os novos planos incluem a criação de uma nova entidade beneficente.

No fim de novembro, o casal deu início a uma crise ao anunciar que não passariam o Natal com a rainha Elizabeth. A intenção deles era estar perto da mãe da duquesa de Sussex, Doria Ragland, em um lugar calmo na ilha de Vancouver.

Sua presença no Canadá havia sido confirmada antes do Natal pelo primeiro-ministro Justin Trudeau. Foi relatado, ainda, que alguns membros da realeza pediram a Harry e Markle que retornassem do exterior para passar o Natal no Reino Unido, após a hospitalização do príncipe Philip. O casal, no entanto, não mudou seus planos.