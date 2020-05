Meghan Markle teria feito Kate Middleton chorar durante briga no dia do casamento com príncipe Harry

Os vilões da pátria amada

Há tempos a imprensa britânica notícia que a relação entre Meghan Markle e membros da família Real não ia de vento em popa - antes mesmo do príncipe Harry abandonar a realeza. Segundo a revista "Tatler" e o jornal "The Sun", o desentendimento entre Meghan e Kate Middleton teria acontecido já no casamento entre a americana e seu cunhado.

Segundo o The Sun, Meghan teria feito a cunhada chorar no dia do seu casamento com o príncipe Harry. Fontes próximas à realeza afirmam que Meghan o problema aconteceu por conta do vestido da daminha, Charlotte, filha de Kate. Meghan dizia que queria "o melhor" para o seu casamento, mas o vestido não estava tão bom como planejado. A pressão que Meghan teria feito sob Kate a levou às lágrimas. “Kate acabara de dar à luz seu terceiro filho, o príncipe Louis, e estava se sentindo bastante emotiva”, disse uma fonte ao Daily Telegraph., que ainda afirmou que Meghan "bombardeava" funcionários com ligações e e-mails matinais.

Já conforme a revista 'Tatler', Kate e William já tinham dúvidas sobre a ex-atriz desde o começo da relação. Mas no casamento entre ela e Harry, um incidente teria piorado a situação: "Era um dia quente e aparentemente houve uma discussão se as daminhas deveriam ou não usar meias-calças. Kate, seguindo o protocolo, achou que elas deveriam usar. Mas Meghan não queria que elas usassem", disse uma suposta amiga da família.

Por fim, a noiva 'venceu' a discussão e as daminhas entraram sem meia, incluindo a princesa Charlotte, filha de Kate e William.

A revista também afirmou que a duquesa de Cambridge está "exausta" após herdar as funções de Meghan, comparecendo a diversos compromissos reais por mês. Uma fonte chega a chamar Harry e Meghan de "egoístas" por terem deixado suas atribuições para trás. "William e Kate realmente queriam ser pais próximos e os Sussexes jogaram definitivamente os três filhos deles debaixo do ônibus. Lá se vai as idas deles à escola pela manhã já que as responsabilidades sobre eles são enormes. Kate entende que o único credo da família real é dever, dever, dever. Enquanto que os Sussexes são uma incerteza constante, os Cambridges representam estabilidade e continuidade".

Em nota, a realeza britânica emitiu uma nota negando os fatos relatados na publicação. A revista, no entanto, voltou a reiterar o que foi publicado.

Vale lembrar que Harry e Meghan já acusaram a imprensa britânica de promoverem uma perseguição e bullying contra a norte-americana, chegando a comparar o tratamento que a mídia dava para a sua mãe, Lady Di, antes da morte.