Jennifer Aniston faz doação milionária para ONG antirracista nos EUA

‘Camaradagem militar’ e o povo nas ruas

A atriz Jennifer Aniston doou US$ 1 milhão, quase R$5 milhões, para a organização não governamental Color of Change, que realiza campanhas contra o racismo, nos Estados Unidos.

De acordo com o Daily Mirror, a estrela de "Friends" apoiou protestos antirracistas após a repercussão do caso do segurança negro George Floyd que foi morto por policiais brancos, no último dia 25 de maio.