De muletas, Madonna participa de manifestações contra racismo

Madonna participou neste sábado (06) dos protestos em Londres contra o racismo. Mesmo de muletas por conta de uma lesão no joelho, ela foi para as ruas e aderiu ao movimento Black Lives Matter (vidas negras importam).

As manifestações ocorrem em diversas cidades dos Estados Unidos e chegou na capital inglesa para pedir justiça pelo caso do americano George Floyd, o homem negro, que foi morto por policiais brancos e por tantas outras vítimas do racismo.

A estrela POP tentou passar despercebido, mas logo foi reconhecida por fãs.