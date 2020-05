Chris Evans posta 1º vídeo no Instagram e sorteia encontro com ele e mais astros de 'Vingadores'

O Processo de impeachment do governador Wilson Lima

Depois de criar sua conta no Instagram e deixar os fãs em frenesi na internet, Chris Evans publicou o seu primeiro vídeo nesta sexta-feira (1º) e já mostrou que veio à rede social por uma boa causa.

O eterno Capitão América aceitou ao 'All in Challenge' feito pelo colega, Chris Pratt (o Peter Quill, de Guardiões da Galáxia) e anunciou o sorteio de um encontro virtual com ele e mais astros e estrelas de "Vingadores": Robert Downey Jr. (o Homem de Ferro), Chris Hemsworth (Thor), Scarlett Johansson (Viúva Negra), Mark Ruffalo (Hulk) e Jeremy Renner (Gavião Arqueiro).

Para concorrer é necessário comprar tickets que variam entre US$ 10 a US$ 100, pelo site da campanha. O valor será revertido para instituições destinadas a combater a fome durante o período de quarentena da pandemia do coronavírus nos Estados Unidos.

"É uma grande causa, vai ajudar a levar comida para pessoas em necessidade durante esse pesadelo da Covid, então estou muito feliz em fazer isso", disse ele, anunciando o encontro com ele e cinco de seus "mais próximos amigos".

"Podemos fazer uma sessão privada de perguntas e respostas, podemos jogar alguns jogos, enfim, a gente decide depois", afirmou, em seguida lançando o desafio para mais amigos famosos.