Após ter depressão profunda, Justin Bieber é finalmente diagnosticado com doença sem cura

Justin Bieber revelou nesta quarta-feira (8) que está lutando contra a doença de Lyme, uma zoonose causada pela bactéria Borrelia burgdorferi, que é transmitida pelo carrapato Ixodes ricinus. Além disso, ele afirmou que teve um caso sério de mononucleose crônica.

A doença de Lyme já afetou também Avril Lavigne, a deixando dois anos de cama, o que causou uma depressão na cantora e 5 anos de pausa na carreira.

Segundo o TMZ, o rapaz entrou em uma depressão profunda e não tinha um diagnostico sobre o que sentia. Em outubro de 2019, ele chegou a ser flagrado chorando no estacionamento de um hospital em Los Angeles. Bieber tinha muita febre, manchas na pele e dores de cabeça. No final do ano, os médicos finalmente conseguiram diagnosticar como doença de Lyme, que é causada pela picada do carrapato.

Em um desabafo no Instagram, o cantor canadense compartilhou a notícia do site TMZ que falou sobre a doença, e disse: "Enquanto muitos diziam 'o Justin Bieber tá horrível, parecendo drogado etc'., eles não perceberam que eu recentemente fui diagnosticado com a doença de Lyme, não só isso mas tive um caso sério de mononucleose cronica que afetou minha pele, minhas funções cerebrais , minha energia e a saúde em geral.", afirmou.

Bieber completou falando sobre o seu documentário que será lançado no YouTube "Essas coisas serão explicadas melhor numa série documental que lançarei no YouTube em breve… Vocês podem saber tudo com o que eu vim batalhando e SUPERANDO!! Têm sido uns anos difíceis mas recebendo o tratamento certo que vai cuidar dessa doença até então incurável, eu vou estar de volta e melhor que nunca.", finalizou.