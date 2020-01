Jovem quase perde a visão ao fazer extensão de cílios

Lainey Palmer, de 19 anos, quase ficou sem enxergar definitivamente depois de ter aceitado um convite de uma esteticista para aplicar extensão de cílios de graça. De acordo com o site “The Sun”, o caso aconteceu na Inglaterra.

Ainda segundo o site, a jovem aceitou ser modelo, porém, teve os cílios postiços colados nas pálpebras, que ocasionou a perda permanente dos cílios naturais e quase fica cega.

“Eu cheguei lá [no salão] e fiz um teste alérgico da cola. Tive reação e eles afirmaram que usariam um outro produto, mas não estou muito confiante com isso, porque ficou ardendo. Eu nunca vou fazer nada com uma profissional em treinamento de novo e falei para as pessoas próximas de mim para nunca fazer também”, afirma.

O gerente do salão ofereceu remover as extensões, mas Lainey preferiu ir para casa. “Só piorava e eu sabia que algo não estava certo”, diz.

Então, ela ligou para a linha de assistência médica da Inglaterra e eles aconselharam que ela fosse direto para o hospital. Os médicos falaram que ela teve sorte de não perder a visão e que os globos oculares realmente estavam arranhados.

Para a Folha de São Paulo, a esteticista Nanda Saeko, especialista em alongamentos, diz que a extensão dos cílios não causa queda nem prejudica os fios naturais, desde que o procedimento seja bem executado. "Não incomoda, não dói nem coça. Se alguns desses sintomas estiverem acontecendo é porque tem alguma coisa errada.