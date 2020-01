No Amazonas, trio envolvido em roubo de lancha é preso enquanto adulterava o transporte

Manaus/AM - Três homens envolvidos no roubo de uma lancha e abandonam passageiros às margens do rio na manhã de ontem (11), perto do Porto da Ceasa, foram presos na madrugada de hoje (12), no entorno do município de Coari, no Amazonas.

O trio estava escondido na Comunidade do Camará e foram denunciados no fim da noite. Ao chegar ao local, os policiais encontraram com eles a embarcação roubada, material que estava sendo usado para modificá-la, duas armas de fogo e munições.

A princípio eles, foram autuados como receptadores, mas um deles já tem passagem por roubo. Todos foram conduzidos a delegacia do município de Coari.