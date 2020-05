Jovem é morto a tiros na frente da própria residência na região metropolitana de Manaus

Militares já estão no poder. Não podem é avançar sobre o STF e o Congresso

Manaus/AM - O corpo de Denilson Pinheiro Lima, de 21 anos, assassinado a tiros na noite deste domingo (24), quando conversava com a família na frente da própria residência localizada na rua 15 de maio, no bairro no bairro Nova Esperança, município de Careiro Castanho, região metropolitana de Manaus.

Segundo informações, a vítima conversava com familiares quando foi abordada pelo assassinos; Denilson tentou correr, mas foi alcançado e morto 5 tiros, que atingiram cabeça e pescoço.

Familiares informaram que o a vítima já havia passado por uma tentativa de homicídio anteriormente.

O corpo foi removido do local por agentes da prefeitura do município, que enviaram o cadáver em uma lancha para Manaus, onde funcionários do Instituto Médico Legal (IML) já aguardavam para retirá-lo e levarem a sede do órgão.

A Polícia Civil investiga o crime.