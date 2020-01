Adolescente suspeito de matar digital influencer é apreendido; os dois se conheceram pela internet

Um menor de 16 anos, suspeito de matar o digital influencer Francisco Gleison de Sousa, 24, foi apreendido nessa quinta-feira (23), na cidade de Fortaleza, no Ceará. A vítima e o acusado teriam se conhecido na internet.

Segundo amigo da vítima e dono da casa onde “Pirangay” foi encontrado estrangulado, no dia do crime, o jovem chamou o rapaz par ir buscar em outro bairro, dois jovens que havia conhecido nas redes sociais. O amigo topou e não desconfiou de nada.

Ele revela que por volta das 2h, o grupo chegou a sair para comprar pizza e retornou para a casa dele. Lá Gleison seguiu para um dos quartos com um adolescente e ele seguiu para o seu com o outro jovem.

No cômodo, ele foi atacado com um golpe “mata-leã”o e desmaiou. Minutos depois, ao acordar, encontrou Pirangay já sem vida no quarto ao lado e nenhum sinal da dupla. Ao constatar que Gleison estava morto, ele procurou a delegacia para registrar o caso.

De acordo com o sistema de informações Globo, a polícia procura ainda o segundo acusado de participar do crime.