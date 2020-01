Em Manaus, homem é alvejado por criminosos em via pública

Manaus/AM - Um homem identificado com Alexsandro Brasil foi alvejado, na noite desta quinta-feira (16), na rua Castro Alves, no bairro Coroado, zona Leste da capital.

De acordo com a polícia, quatro homens em um carro modelo Fox, de cor preto e placa ainda não identificada, se aproximaram e dispararam diversas vezes de dentro do carro contra a vítima. Alexandro estava em frente ao Centro de Convivência do Coroado (CDCC) quando foi atingido com 3 tiros pelo corpo.

Após o crime, os suspeitos fugiram e a vítima foi socorrida e encaminhada ao SPA do Coroado, localizado no mesmo bairro. O estado de saúde dele ainda não foi divulgado.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve apurar as circunstâncias do crime.