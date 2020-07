CBF anuncia calendário e retorno da Copa do Brasil e Brasileirão feminino

OPERAÇÃO SANGRIA: justificativa da PGR para prorrogar prisão de acusados

A CBF bateu o martelo sobre a volta dos jogos da Série A do Brasileirão e também de outras competições nacionais. A entidade decidiu que a Série A retorna no dia 9 de agosto e a Copa do Brasil, juntamente com a Série A1 do Brasileirão feminino serão retomadas a partir do dia 26 de agosto.

As Séries B e C do masculino já estão marcadas para o dia 8 e o Brasileirão Sub-2 volta no dia 23 de setembro. As únicas que não tiveram a data definida foram a Série D e a A2 do feminino.

De acordo com o presidente da CBF, Rogério Caboclo, a questão do calendário foi amplamente discutida dentro do órgão e terá a preocupação de seguir todas as recomendações e medidas de segurança estabelecidas pelo Ministério da Saúde.