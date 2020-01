Irmão secreto de Cazuza é revelado e recebe herança milionária após exame de DNA

Cazuza tinha um irmão e não sabia. O fato foi trazido ao público pelo colunista Alessandro Lo Bianco no programa "A Tarde É Sua" desta terça-feira (14), após a partilha de bens do pai do cantor, o empresário e também cantor João Araújo.

Segundo o colunista, um militar da Marinha realizou um exame de DNA para comprovar que era filho de João, e o teste resultou positivo.

João manteve tudo em segredo, mas morreu em 2013 e com a partilha de bens, um atestado teria trazido a situação à tona. Ele foi casado por 56 anos com Lucinha, mãe de Cazuza, e o segundo filho foi fruto de um caso extraconjugal.

O militar teve direito a uma herança de R$ 20 milhões. Segundo Alessandro Lo Bianco, nem ele e nem a mãe quiseram dar detalhes.