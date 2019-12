Homem que ajudou em resgate de grupo na Tailândia morre devido doença contraída na caverna

O mergulhador que participou do resgate de um grupo de meninos que ficou preso em uma caverna inundada na Tailândia no ano passado morreu nesta sexta-feira (27) um. Beiret Bureerak, que era suboficial da força de elite da Marinha, lutava contra um infecção sanguínea que ele contraiu durante a operação de resgate.

Segundo o IG, ele foi a segunda vítima morta por causa da operação de resgate dos meninos e do técnico do Javalis Selvagens . A primeira morte ocorreu ainda durante o socorro, em junho de 2018, quando o ex-mergulhador da Marinha tailandesa, o sargento Saman Kuman, morreu após ficar sem oxigênio quando retornava para a entrada da caverna. Ele participava da operação como voluntário.

Relembre o caso

O técnico do time Javalis Selvagens, Ekapol Chanthawong, e 12 meninos foram explorar as cavernas de Tham Luang, na Província de Chiang Rai, mas um forte temporal acabou atingindo a região e e inundou o sistema de cavernas, deixando-os presos no subsolo por 9 dias.