PC Siqueira presta depoimento após acusações de pedofilia

O YouTuber PC Siqueira prestou depoimento na 4ª Delegacia de Proteção à Pessoa da DHPP, em São Paulo, sobre as acusações de pedofilia contra uma criança de seis anos. O YouTuber está sendo investigado após conversas vazadas onde ele fala sobre o ocorrido serem expostas na internet.

De acordo com o Uol, o YouTuber prestou depoimento ainda na segunda-feira (15), acompanhado de dois advogados. A informação foi confirmada, por delegados da DHPP. Procurado pela reportagem, PC Siqueira se recusou a comentar sobre o depoimento.

Após a exposição do assunto, PC Siqueira, chegou a negar o crime em suas redes sociais, chegando a dizer que seria “falsificação mal feita”. Após vazamento de supostos áudios confessando o caso, PC apagou o texto de suas redes sociais, privou sua conta no Instagram, e deletou seu canal no YouTube.

Outros influenciadores como Rafinha Bastos, Cauê Moura e Felipe Neto se posicionaram sobre o caso e foram unânimes ao pedir que a justiça fosse feita.