Suspeito é preso enquanto vigiava refém amarrado de cabeça para baixo

Um homem, de 18 anos, foi preso, neste domingo (31), enquanto vigiava duas pessoas mantidas reféns em um suposto cativeiro. O caso aconteceu em Fortaleza, no Ceará.

Após denúncias anônimas, policiais militares realizaram patrulhamento em uma área de mata e encontraram o cativeiro sendo vigiado pelo suspeito. As vítimas estavam amarradas e com diversas marcas de ferimento pelo corpo. Na ocasião, a polícia encontrou um homem com os pés amarrados em uma ávore, ele estava de cabeça para baixo, segundo informações do Sistema Globo.

As vítimas foram socorridas e encaminhadas a uma unidade hospitalar da cidade. O estado de saúde delas não foi divulgado.

A polícia suspeita de que o crime esteja relacionado com brigas entre facções no estado.