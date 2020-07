Guarda refugiado confessa ter incendiado Catedral de Nantes

A “delação” que recoloca Wilson Lima no centro do escândalo dos respiradores

A polícia francesa desvendou a identidade do homem responsável pelo incêndio que destruiu parte da Catedral histórica de Nantes na França. De acordo com um jornal local, o autor do crime foi um refugiado de Ruanda que trabalhava no local como guarda.

O homem de 39 anos não teve a identidade revelada, mas a polícia garante que ele confessou tudo. O acusado é voluntário no monumento e seu advogado afirma que ele está muito arrependido.

A motivação dele não foi revelada. A Catedral de São Pedro e São Paulo teve a vidraças estouradas pelas chamas que a atingiram no último dia 18. Apesar de ter sido rapidamente controlado, o fogo destruiu parte da arquitetura original.