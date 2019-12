Com gol de Firmino, Liverpool vence Flamengo e conquista Mundial de Clubes

A final do Campeonato Mundial de Clubes da Fifa, neste sábado (21), entre Liverpool e Flamengo, no Catar, terminou com o título conquistado pelo time inglês. Em reedição da final de 1981, desta vez o Liverpool teve a sua vingança com gol marcado pelo brasileiro Firmino no primeiro tempo da prorrogação. Essa é a primeira vez que o Liverpool conquista o título de Campeão Mundial de Clubes.

O jogo

O primeiro tempo do jogo teve uma breve pressão do Liverpool, mas foi o time rubro-negro que teve as melhores chances para abrir o placar. O domínio do Flamengo impressionou o time inglês que comemorou o fato de ir para o segundo tempo com o marcador em 0 a 0.

No segundo tempo o Liverpool foi melhor, tendo mais chances para abrir o placar. O Flamengo passou a tomar mais sustos contando com boas defesas de Diego Alves. Logo no final da partida, aos 45 minutos, o árbitro marcou pênalti de Rafinha sobre Mané. O lance gerou polêmica precisando da análise do árbitro de vídeo. Após ir até o monitor, o árbitro anulou o pênalti e marcou falta fora da área. O jogo seguiu com o placar inalterado e foi para a prorrogação.

Na prorrogação, em belo contra-ataque, o Liverpool abriu o placar aos 8 minutos do primeiro tempo da prorrogação. Em ótimo lançamento recebido por Mané, ele chamou toda a atenção da defesa do Flamengo que deixou Firmino sozinho. Mané passou a bola para o brasileiro que ainda teve tempo para driblar Rodrigo Caio e Diego Alves e encontrar o melhor ângulo para mandar a bola pro fundo do gol.

No segundo tempo da prorrogação o jogo ficou em aberto, mas o Flamengo não conseguiu igualar o marcador e amargou o vice-campeonato mundial vendo o Liverpool conseguir a conquista inédita do Mundial de Clubes da Fifa.