Cantora Cassiane quebra o silêncio sobre clipe polêmico: ‘Deus me conhece’

A cantora gospel Cassiane se pronunciou, neste domingo (19), após ser acusada de fazer apologia à violência doméstica no clipe ‘A voz’. Em seu perfil do Instagram, a artista escreveu um textão e pediu perdão pelo erro.

Ela informou que junto com a gravadora MK Music estão fazendo mudanças no clipe.

Leia o pronunciamento na integra abaixo

Vai ficar tudo bem... Eu sei!

Eu sei quem eu sou em Deus!

“Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa”.

(Hebreus 10:23)

E eu sei q tenho promessa DELE!

Se me conhecessem ou pelo menos respeitassem minha história (de 39 anos dando frutos)...

Com amor falariam:

“Cassiane, seria bom colocar a informação da denúncia no clipe...”

É um assunto extremamente real. Mas não é isso que está acontecendo!

Recebi vários ataques e julgamentos terríveis de pessoas que dizem “pregar o amor” mas são tão insensíveis que não pararam um instante se quer p/ ver o histórico, p/saber se foi proposital ou um erro, uma falha!

Atacam como se “jogassem no lixo” toda uma história!

Deus me conhece... E sabe que sou a favor da denúncia! NUNCA falaria p/ qualquer pessoa p/ não denunciar e viver sob agressão! Inclusive, ousadamente incentivamos no clipe a vítima mesmo guiada pela fé, a romper essa história e mudar de postura.

Os inimigos de Deus, não creem que Deus pode sim, fazer esse milagre, e transformar qualquer pessoa.

Eu creio e vou crer até o fim! Porém, na mesma hora falei c/ a gravadora, e a MK prontamente entendeu q houve uma falha ao aprovar sem essa informação tão importante.

A HUMILDADE PROCEDE DE DEUS!

Sou humilde e aceito que houve uma falha, um erro em não expor sobre a denúncia explicitamente.

Reafirmo que sou totalmente a favor da denúncia!

Quem acompanha a minha história, saberia que eu apoio a denúncia de qualquer tipo de crime!

A Biblia é meu manual de Fé: Deus é Amor mas é Fogo consumidor! Eu sou serva verdadeira do Deus altíssimo!!! Não sou “fake”, não vivo de mentiras!

O @jairomanhaes_

me perguntou: Cassi teu coração está limpo? Eu disse sim! Então guarde isso: Para Amigos, você não precisa dar explicações. P/ os “inimigos” não adianta se explicar.

De qualquer forma...

Eu e a MK (Marina q é a responsável pelo roteiro), já estamos agindo, e com humildade (como já disse), peço perdão e já começamos com as mudanças... estamos corrigindo.