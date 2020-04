Suspeito de roubar e matar idoso a machadadas é preso no Amazonas

Os sinos dobram e governo do Amazonas não escuta

Manaus/AM - Emanoel Tavares Pereira, 28,foi preso suspeito de roubar e matar um idoso de 68 anos. O crime aconteceu no dia 27 de março de 2020, na residência da vítima, em Tapauá.

De acordo com o titular da 64ª DIP, delegado Paulo Gadelha, que coordenou a ação policial, sob o comando da delegada-geral Emília Ferraz, o infrator foi preso em uma área de mata, na zona rural de Tapauá (a 449 quilômetros em linha reta de Manaus). Na ocasião do crime, a vítima morreu após ser atingida com golpes de machado na cabeça. Ainda durante a ação criminosa, o indivíduo roubou a quantia de R$ 700 em espécie da vítima. Em seguida, o infrator empreendeu fuga do local.

“Após um intenso trabalho investigativo, no qual contamos com o essencial apoio da Polícia Militar e da Guarda Municipal, nós conseguimos identificar a localização do infrator. Desta forma, nos deslocamos até à comunidade onde o mesmo estava se escondendo. Durante a ação policial, o individuo foi capturado em uma área de mata”, explicou Gadelha.

Conforme a autoridade policial, Emanoel recebeu voz de prisão e foi conduzido até o prédio da unidade policial. A ordem judicial em nome dele foi expedida na última quarta-feira (01/04), pela juíza Priscila Maia Barreto, da Comarca de Tapauá.

Procedimentos – O infrator foi indiciado por latrocínio. Após os trâmites cabíveis, ele permanecerá custodiado na carceragem da delegacia, e ficará à disposição da Justiça.