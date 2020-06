Homem que estuprou a própria sobrinha dos 7 aos 10 anos é preso em Manaus

A onda que ameaça derrubar Bolsonaro

Manaus/AM - Um homem de 39 anos foi preso na manhã desta terça-feira (9), por volta das 8h, pela Polícia Militar (PM) da 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), na Feira da Panair, no bairro Educandos, zona sul da capital.



De acordo com o delegado Paulo Barros, titular da DEP de Itacoatiara, o indivíduo é foragido daquele município, e responde pelo crime de estupro de vulnerável. “A PM da 2ª Cicom recebeu uma denúncia anônima, informando que o foragido estava em um barco, na Feira do Panair. Então, os policiais se deslocaram até o local e efetuaram a prisão”, comentou o titular.



Conforme Barros, o indivíduo responde um processo por estupro de vulnerável da sobrinha dele, uma menina de 10 anos de idade. Os estupros, segundo a vítima, iniciaram quando ela tinha 7 anos, e ocorriam na casa do foragido.



“As investigações em torno do caso se deram após a denúncia ter sido feita, em meados de junho de 2019. Na época, foi solicitado pela justiça a prisão preventiva do acusado”, explicou o delegado.



Segundo a autoridade policial, após o infrator ter conhecimento de que estava sendo procurado, fugiu para a capital, onde passou a ficar escondido, e mudava suas características físicas para não ser encontrado com facilidade.



A ordem judicial em nome do indivíduo foi expedida no dia 18 de junho de 2019, pelo juiz Rafael Lima, plantonista da Comarca de Itacoatiara.



Procedimentos – A equipe da DEP de Itacoatiara está sendo deslocada para Manaus, para levar o foragido de volta ao município. Após os procedimentos cabíveis, ele será encaminhado para a unidade prisional, onde aguardará o julgamento.