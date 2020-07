Chapecoense anuncia mais dez casos de covid-19 e totaliza 26

Wilson Lima, culpado ou inocente ?

Os casos do novo coronavírus não param de aumentar na Chapecoense desde que a bola voltou a rolar pelo Campeonato Catarinense. Neste sábado, o clube anunciou mais dez resultados positivos, chegando a 26 no total.

"A Associação Chapecoense de Futebol recebeu, neste sábado (18), o resultado completo dos testes realizados na última segunda-feira (12). Noventa e dois profissionais testaram negativo para o Covid-19 e dez positivos. Esta foi a sétima testagem realizada pelo clube.", comunicou o clube.

Assim como nas outras vezes, a Chapecoense não divulgou os nomes e as funções dos contaminados. Na semana passada, o polivalente Roberto chegou a ser hospitalizado por conta dos sintomas. O técnico Umberto Louzer é outro que contraiu o vírus.

Por conta do aumento do número de casos, a Federação Catarinense de Futebol paralisou o Campeonato Estadual no último final de semana e marcou a retomada para o dia 28.

A Chapecoense volta a campo no dia 29, quando enfrentará o Avaí, às 21h30, na Ressacada, em Florianópolis, pelas quartas de final. Na ida, o time alviverde ganhou por 2 a 0 na Arena Condá. Assim, pode perder por até um gol de diferença para avançar às semifinais.