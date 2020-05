Para dar exemplo, repórteres da Globo devem aparecer usando máscaras, diz colunista

Carlos Almeida é o Coringa

De acordo com o colunista Flávio Ricco, o diretor de jornalismo do Sistema Globo, Ali Kamel, anunciou nesta segunda-feira (04), que todos os repórteres de todos os telejornais da emissora deverão usar máscaras durante as reportagens, inclusive ao aparecerem na telinha 'ao vivo'.

Ainda de acordo com o colunista, a ideia de Kamel é dar o exemplo para incentivar a população ao uso das máscaras, devido ao aumento de casos do coronavírus no Brasil. Segundo o último boletim divulgado pelo Ministério da Saúde nessa segunda, são mais de 107 mil casos confirmados e 7.300 mortes no país.

Em nota, o diretor de jornalismo informou que "diante do agravamento da epidemia, e para dar o exemplo, estimulando o hábito na população, o uso de máscaras por repórteres em todos os vivos e em todas as passagens passa a ser obrigatório. Nossa prática anterior era segura, como atestam os infectologistas, mas o momento pede mais do que isso: é preciso usar nossa imagem como reforço no convencimento de milhões de pessoas. De agora em diante, os brasileiros verão nossos repórteres nos vivos e nas passagens com máscaras", completou.