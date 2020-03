Drauzio Varella se posiciona após polêmica sobre reportagem com transexual

Teste de saúde mental para futuros candidatos a presidente

Esclarecimento do dr. Drauzio sobre a reportagem produzida e veiculada pelo @showdavida, no último domingo, 01 de Março. pic.twitter.com/b02JQ5tW9d — Portal Drauzio Varella (@drauziovarella) March 8, 2020

O médico Drauzio Varella usou as redes sociais neste domingo (08), para esclarecer sobre uma reportagem produzida por ele e veiculada no Fantástico de uma detenta transexual que não recebe visita há oito anos em um presídio de São Paulo.

A entrevista causou comoção no público e, segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, Suzy Oliveira chegou a receber mais de 300 cartas e presentes. No entanto, a matéria não mencionou o crime cometido por ‘Suzy’, e o médico foi duramente criticado na web.

Em nota, Drauzio afirmou que não pergunta sobre a conduta de seus pacientes e entrevistados e que ele não faz julgamentos pessoais. Confira a nota na íntegra:

"Há mais de 30 anos, frequento presídios, onde trato da saúde de detentos e detentas. Em todos os lugares em que pratico a medicina, seja no meio consultório ou nas penitenciárias, não pergunto sobre o que meus pacientes possam ter feito de errado. Sigo essa conduta para que meu julgamento pessoal não me impeça de cumprir o juramento que fiz ao me tornar médico. No meu trabalho na televisão, sigo os mesmos princípios. No caso da reportagem, veiculada pelo Fantástico na semana passada (1/3), não perguntei nada a respeito dos delitos cometidos pelas entrevistadas. Sou médico, não juiz".