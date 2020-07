Ex-patroa vira ré pela morte do menino Miguel

Wilson Lima vence a batalha política

Sari Corte Real virou ré e tem o prazo de dez dias para responder à acusação de abandono de incapaz com resultado de morte no Caso Miguel, o menino de 5 anos que caiu do 9º andar de um prédio no Recife.

Segundo um site de notícias do Globo, a denúncia do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), que inclui agravantes de crime contra criança durante calamidade pública foi recebida, na noite da terça-feira (14), pelo juiz da 1ª Vara de Crimes contra a Criança e o Adolescente da Capital, José Renato Bizerra.

O magistrado, para receber a denúncia, alegou "indícios de autoria e materialidade do delito", bem como a legitimidade do MPPE para propor a ação.Ex-patreoa

O juiz ordenou ainda a citação da acusada [Sari], com cópia da denúncia. A ré terá dez dias para responder à acusação por escrito, podendo alegar tudo o que interessa a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas.