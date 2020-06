Em Recife, peritos voltam ao prédio onde menino Miguel morreu para fazer nova perícia

‘Camaradagem militar’ e o povo nas ruas

A Polícia realiza nessa segunda-feira (8), uma nova perícia no nono andar do prédio de onde o menino Miguel, 5, teria caído na última terça-feira (2), no Recife, em Pernambuco.

A nova análise quer sanar todas as dúvidas que foram levantadas em torno da altura da janela que a criança teria subido para procurar a mãe que saiu para levar o cachorro da patroa para passear.

A intenção é juntar todas as provas necessárias para bater o martelo sobre o caso até a próxima quinta-feira (11). Até o momento, a primeira-dama de Tamandaré Sari Corte Real reponde por homicídio doloso (quando não há intenção de matar), por ter deixado o menino sozinho no elevador do edifício.