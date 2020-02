Veja o que se sabe até o momento sobre o par de pernas encontrado na Compensa

Manaus/AM - A filha de Marquilene Cardoso Silva, 45 morta na noite da última quinta-feira (30), no Beco dos Escoteiros, bairro Compensa, zona Oeste de Manaus, deu entrevista ao Portal do Holanda, para pedir ajuda para encontrar o corpo de sua mãe.

Após momentos de desespero com o desaparecimento da mãe há dois dias, por meio de uma live no facebook, uma das filhas de Marquilene teve conhecimento de que um par de pernas havia sido encontrado em um beco no bairro da Compensa. Ao chegar no local, a notícia: as pernas eram realmente de Marquilene. O reconhecimento foi feito através de uma das filhas que confirmou que o esmalte nas unhas da vítima eram o que sua mãe estava quando foi vista pela última vez por familiares. Outro detalhe era a tatuagem com a letra ‘M’ na perna dela.

O que os cinco filhos de Marquilene não esperavam, é que o ‘pesadelo’só estava começando: Apesar de ter reconhecido como parte do corpo de sua mãe, os filhos relatam que o Instituto Médico Legal deu um prazo de pelo menos 30 a 60 dias para entrega do laudo pericial. Além disso, eles reclamam do descaso da polícia em relação às investigações. “Eles pediram imagens da ruas, mas toda vez que ligamos ou vamos lá, eles não dão novidades e nos pedem para esperar”, disse uma das filhas.

Como se não bastasse, o restante do corpo de Marquilene ainda não foi encontrado. A filha confirma que a mãe era usuária de drogas, mas que não sabe quem pode ter feito isso com ela: “foi uma barbaridade”. Os filhos afirmam ainda que com a dor tão grande, eles não querem vingança e imploram que devolvam o corpo da mãe, para que ela possa ter um enterro digno.