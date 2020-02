‘Eu imploro’, diz filha de esquartejada na Compensa ao pedir ajuda para achar o corpo

Manaus/AM - A filha de Marquilene Cardoso Silva, encontrada morta na noite da última quinta-feira (30), no Beco dos Escoteiros, bairro Compensa, zona Oeste de Manaus, deu entrevista ao Portal do Holanda, para pedir ajuda para encontrar o corpo da vítima.

Segundo a filha, Marquilene foi vista pela última vez na quarta-feira (29), na quinta, apenas as pernas da vítima foram encontradas no beco. Quem reconheceu a vítima foi a própria filha, que reconheceu o esmalte e a tatuagem com a letra ‘M’ na perna da mulher.

Visivelmente abalada, a mulher implorou para a polícia fazer uma varredura no local, ou que quem cometeu o crime, entregue o corpo para que a Marquilene possa ao menos ser enterrada. Segundo ela, a família não quer se vingar, mas apenas dar um fim digno à sua mãe.

Foto: Arquivo Pessoal

