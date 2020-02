No 5º dia de julgamento, família aposta em condenação homem acusado de matar perita em Manaus

Manaus/AM - A expectativa para que o julgamento de Milton César Freire da Silva , acusado de matar a ex-esposa Lorena Santos Batptista termine nesse domingo (9), é grande no Fórum Henoch Reis, onde acontece o 5º dia de sessão.

Familiares da perita que foi morta com um tiro na cabeça na frente do filho, em 2010, aguarda ansiosos para que leitura da sentença seja feita ainda hoje. Durante o sábado (8), o dentista foi ouvido pelo juiz e pelos jurados por mais de cinco horas e voltou a alegar que o disparo que matou Lorena foi acidental.

Entre as declarações e repostas de Freire, o homem contou que tinham uma relação conturbada com a ex-companheira e deu detalhes dos últimos fatos que encerraram com a morte dela.

A família da perita acompanha o processo e descarta qualquer possibilidade de quem Milton não tenha executado intencionalmente a perita ao colocar a arma na cabeça dela. Os parentes e amigos aguardam ansioso o desfecho do caso que já se arrasta há quase 10 anos.