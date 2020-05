Suspeito de matar miss no Amazonas, Rafael Fernandez tem prisão preventiva decretada

O gemido da cama no confinamento

Manaus/AM - A prisão preventiva de Rafael Fernandez, acusado de matar a ex-namorada Kimberly Mota, ex-miss Manicoré, foi decretada pela juíza Priscila Maia Barreto, que responde pela Central de Inquéritos de Manaus. A magistrada seguiu parecer do Ministério Público do Amazonas (MP-AM) para determinar a medida.

Rafael Fernandez está preso desde o último dia 15 de maio quando foi capturado em Pacaraima, na fronteira de Roraima com a Venezuela. Ele foi transferido para Manaus e estava cumprindo prisão temporária que tinha duração de 30 dias.

O acusado confessou ter assassinado a ex-namorada que foi cometida na madrugada do dia 12 de maio, com o corpo da ex-finalista do Miss Amazonas sendo encontrado no apartamento de Rafael.

Com a prisão preventiva, não há previsão para que ele seja liberado enquanto as investigações do homicídio estão sendo concluídas.