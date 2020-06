Caso Heloisa: Suspeito de matar adolescente em Manaus pretendia desfigurar seu rosto, diz polícia

A onda que ameaça derrubar Bolsonaro

Manaus/AM - Suspeito de assassinar com requintes de crueldade a jovem Heloísa Medeiros da Silva, 17, Michael Saboia de Souza, 19, pediu desculpas para a mãe da vítima no momento em que entrava algemado na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). A mãe de Heloísa disse que não vai perdoar o suspeito.

O titular da especializada, delegado Paulo Martins, destacou que durante a prisão e em uma conversa informal com os investigadores, Michael não demonstrou nenhum arrependimento pelo crime.

"Ele fala que no dia 12 ou 13 de dezembro do ano passado, ele convidou a moça para ir a um bar no Vieiralves, eles se encontraram e lá começaram a beber. Segundo ele, ele teria ingerido cerveja junto com Heloísa, mas que ela também teria se usado drogas. Por volta das 4h eles foram para casa dele, foi quando no local, ele alega ter recebido mensagem de outra mulher que perguntou se Michael estava com outra pessoa, e ele teria dito na mensagem que estava sozinho", contou.

Martins destacou, que Michel disse que Heloísa teria ficado com ciúmes e bateu nele por isso. Ele contou ainda, que o suspeito disse que por estar embriagado, lembra apenas que teria dado um abraço na vítima para evitar ser agredido e não recorda mais nada. Michael afirmou não ter dito motivo para matar a jovem.

"Ele disse que pagou e acordou somente na sexta-feira, por volta das 10h, e percebeu que ela estava morta. Mesmo sabendo que ela estava morta em seu quarto, Michael saiu para trabalhar com a entrega de marmitas e as 17h, quando voltou pra casa ele começou a pensar como ia se livrar do corpo da jovem", revelou.

O delegado contou, que Michael passou a arrancar as unhas postiças de Heloísa, cortou seu cabelo e tinha o objetivo de desfigurar seu rosto para depois jogar o corpo em um local distante.

"Ele disse que teve três ideias para se livrar do corpo, o primeiro foi esse de desfigurar o rosto dela para não ser reconhecida. O outro era enrolar o corpo no lençol e jogar no rio para que os peixes pudessem comer e a terceira jogar a jovem no terreno baldio, ao lado de sua casa para os urubus comer o corpo", destacou.

O titular da DEHS ressaltou, que o suspeito ficou 24h com o corpo da jovem, chegou a dormir com Heloísa morta, ao seu lado, e no dia seguinte foi trabalhar normalmente.

"No sábado ele foi fazer entregas, foi no supermercado, foi a um aniversário e as 19h, quando percebeu que a polícia já estava á procura da adolescente, decidiu ligar para sua ex-esposa e para seu tio que é advogado. Foi quando eles decidiram chamar a polícia, mas ao chegar no local ele já havia fugido", finalizou.

Martins acredita que Michael teve ajuda de terceiros para fugir. Michael mantinha contato do Maranhão com sua mãe, pai e a ex-mulher. O Suspeito deve ser ouvido pela polícia e em seguida ficar a disposição da Justiça.