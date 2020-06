Caso Floyd: Novo vídeo mostra policial discutindo com testemunhas e vítima inconsciente

Informação incorreta ou apressada do consórcio Globo, Folha, Extra?

Disturbing new footage from the day George Floyd died paints Minneapolis police in an even worse light



MORE: https://t.co/Lwhn3kSsRe pic.twitter.com/OTR36MuSlM — RT (@RT_com) June 14, 2020

Um vídeo divulgado pelo advogado da família de George Floyd, neste domingo (14), mostra um segundo policial discutindo com testemunhas e o ex-segurança sendo socorrido desacordado. O caso ocorreu no dia 25 de maio em Minneapolis.

De acordo com o site de notícias Globo, o ex-policial Tou Thao discute agressivamente e afastas as pessoas que estavam no locale gritavam para que Derek Chauvin tirasse o joelho do pescoço da vítima.

No vídeo também mostra quando uma ambulância chega para socorrer Floyd, que se encontra já inconsciente.