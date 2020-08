Pai de jovem que atirou em amiga não contou ao Samu que Isabele tinha sido baleada

A violência [por trás das mortes pelo coronavírus] que o Amazonas preferiu ignorar

Manaus/AM - Um levantamento das ligações feitas pelo pai da jovem que atirou na cabeça da amiga de Isabele Guimarães, 14, em um condomínio em Cuiabá, mostram que o homem não teria informado ao Samu nas duas primeiras ligações, que a adolescente teria sido baleada na cabeça.

Gravações das ligações recolhidas pela polícia, revelaram que três ligações foram feitas pelo homem e outra teria sido realizada pela irmã da jovem que atirou. Na primeira ligação, o empresário relata que Isabele teria sofrido uma queda e estava sangrando muito.

A segunda ligação é feita pela filha que prontamente informa que a menor foi baleada acidentalmente na cabeça dentro de um dos quartos da casa. Minutos depois o médico liga novamente e pede instruções do que fazer e o médico do Samu pergunta se a jovem estaria baleada: “É tiro ou queda, senhor?”. O homem responde que é queda e o socorrista indaga: “Tudo bem senhor. Porque tem outra ocorrência dizendo que é tiro senhor, se for …”, o empresário nem espera o médico terminar de falar e afirma: “Não tem nada de tiro não”.

Na quarta e última ligação o pai diz que Isabele de fato foi baleada, mas só está recebendo esse detalhe da informação naquele momento: “Pois é, agora que a menina está falando aqui”.

Na versão da família, o disparo que matou a estudante foi acidental e teria ocorrido depois que a miga deixou um estojo de armas cair e ao tentar juntar, a arma disparou. Mas para a mãe, nem todos os detalhes da morte da filha estão sendo contados.

A perícia constatou que o tiro entrou pelo nariz e ficou alojado na nuca de menina. O tiro teria sido dado entre 10 e 50 centímetros de distância, em linha reta.