Caso Flávio: Após Habeas Corpus, Alejandro Valeiko deixa CDPM em Manaus

Manaus/AM - Após ter o Habeas Corpus concedido pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o ministro João Otávio Noronha, Alejandro Molina Valeiko deixou o Centro de Detenção Provisória Masculina 1 (CDPM), onde cumpria prisão preventiva por suspeita de envolvimento no assassinato do engenheiro Flávio Rodrigues, ocorrido em setembro deste ano.

De acordo com a decisão, Alejandro deverá ficar à noite em casa e será controlado por meio de tornozeleira eletrônica. Além disso, ele também está proibido de sair de Manaus.

Alejandro estava cumprindo prisão preventiva do CDPM 1 desde o dia 7 de dezembro. Outros suspeitos do crime, Mayk Parede e o PM Elizeu da Paz, permanecem presos.