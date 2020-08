Em rara entrevista, filho do goleiro Bruno pede prisão perpétua ao falar sobre pai

Em uma rara entrevista, o filho do goleiro Bruno Fernandes e da modelo Eliza Samúdio, Bruninho Samúdio, de apenas 10 anos, desabafou sobre o goleiro, condenado pela Justiça a 20 anos e 9 meses pelo homicídio triplamente qualificado de Eliza, em 2010.

“No mínimo, ele deveria ficar em prisão perpétua. Acho uma sacanagem tirar a vida de um ser humano. Não existe nenhum motivo que explique isso. Nenhum. Infelizmente ele é uma ameaça para a sociedade, e eu me sinto muito ameaçado com isso”, afirmou Bruninho, durante entrevista a um portal de notícias do Acre, conforme divulgou o site Metrópoles.

Na época do crime, Bruninho foi encontrado três meses após a morte da mãe, em uma favela de Belo Horizonte, em Minas Gerais.

Ainda cumprindo pena, Bruno tenta voltar aos campos de futebol. Ele foi anunciado no time Rio Branco FC para defender o clube no Campeonato Brasileiro da Série D.