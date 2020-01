Após ser estuprada pelo próprio pai, menina se tranca no banheiro e pede ajuda

Um caminhoneiro de 49 anos foi preso neste sábado (11), suspeito de estuprar a própria filha, uma menina de 13 anos. O crime ocorreu na cidade de Paulínia, em São Paulo.

De acordo com o UOL, a mãe da menina, que é separada do pai, recebeu mensagens da filha pedindo socorro. A criança estava sozinha com o pai, quando ele começou a assistir vídeos pornográficos e perguntou se a filha já havia tido relação sexual, ele aproveitou o momento para tocar nas partes íntimas da criança.

A polícia foi acionada e ao chegar ao local, o homem disse que a garota estava tomando banho. A adolescente, que estava trancada no banheiro com medo do próprio pai, ouviu e correu para contar tudo aos policiais. O suspeito confessou o crime e deve passar por audiência de custódia.