Avião com 100 passageiros cai sobre prédio de dois andares

Um avião com 100 pessoas caiu no início desta sexta-feira (27) no Cazaquistão. Na aeronave estavam 95 passageiros e 5 tripulantes.

Conforme o Sistema Globo, as imagens divulgadas pelo comitê de Situações de Emergência mostram a aeronave caindo sobre um prédio de dois andares e se partindo em dois pedaços. O avião ficou parcialmente destruído.

Ainda de acordo com a publicação, 14 pessoas morreram e 17 ficaram feridas, entre elas, algumas crianças que foram internadas em estado de saúde considerado grave. No Twitter, o presidente Kassym-Jomart Tokayev declarou que "os responsáveis serão castigados severamente, de acordo com a lei".