Filha de Petkovic se casa sem convidados na Sérvia; veja fotos

A cantora Ana Petkovic, 23 anos, filha mais velha do ex-jogador e comentarista Dejan Petkovic, se casou em uma cerimônia íntima na cidade de Naissus, na Sérvia. O casal já havia planejado subir ao altar na igreja com festa em seguida, mas decidiu cancelar tudo devido à pandemia do coronavírus, e se casar somente no civil por enquanto.

Além dos noivos, os únicos presentes foram os pais, Petkovic e Violeta, a irmã, mãe do noivo e padrinhos.



Fotos: Jelena Antic / MF Press Global

"Apenas meus pais, minha irmã, a mãe do meu noivo e os padrinhos estiveram presentes. Decidimos cancelar a festa de casamento e a cerimônia na igreja em junho, em cima da hora, pois não queríamos colocar ninguém em risco, apesar de várias pessoas terem feito festas de casamentos aqui na Sérvia nos últimos meses", disse Ana.

Petkovic explicou o cuidado da família: "É uma mistura de alegria e emoção muito grande para mim. Porém, na situação atual em que a gente está, com todo esse isolamento, muitas coisas mudaram, como a festa que foi planejada por quase um ano. Fico reflexivo com tudo isso", disse. "Tivemos todos que nos adaptar com a atual realidade que estamos vivendo. Não é fácil, mas estamos todos nos cuidando bastante, sempre usando máscaras e mantendo a distância. Mesmo não tendo toda a família por perto e os amigos, eu e minha mulher nos sentimos realizados", disse o comentarista.

Os noivos realizaram fotos inspiradas em contos de fadas, usando as roupas que teriam usado caso tivessem feito a festa. Eles também precisaram adiar a lua de mel, que seria em Paris.

"Tudo foi adiado às pressas. Mas eu tenho certeza de que logo, logo, tudo isso vai se acalmar e passar, e vamos fazer a celebração que sempre sonhamos, especialmente em Niš, cidade onde as nossas famílias moram", diz ela.

Segundo Ana, a sua família e a do marido são amigas há anos: "Meu avô era o melhor amigo do pai do meu noivo. Não tinha como a gente não se apaixonar”, brincou.