Após 15 anos, Yasmin Brunet e Evandro Soldati terminam casamento

Yasmin Brunet e Evandro Soldati terminaram o casamento após 15 anos de união.

Segundo Leo Dias, os modelos confirmaram a informação a amigos próximos. A filha de Luiza Brunet, de 31 anos, e o modelo de 34 não se seguem mais nas redes sociais.

Os dois começaram a namorar quando eram adolescentes, ao iniciar a carreira em Nova York, nos Estados Unidos, e oficializaram o casamento em 2012 durante uma viagem a Ibiza, na Espanha.

Yasmin já revelou que o então marido a cobrava para ser mãe, mas ela, apesar de pensar em adoção, ainda se achava muito nova. Em 2019, a loira contou também que Evandro queria que ela cortasse o cabelo, mas ela não conseguia se desapegar.

No Instagram, Yasmin mostrou fotos de doces e contou aos seguidores que está extrapolando no açúcar: "Minha vida tem se resumido a isso todas as tardes".