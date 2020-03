Mariana Rios faz despedida de solteira com direito a ministriptease e festa do pijama

Sexta-feira 13 com coronavírus e estado de emergência em Manaus

Em contagem regressiva para o casamento, Mariana Rios está curtindo a despedida de solteira luxuosa com as amigas, em São Miguel dos Milagres, em Alagoas. A atriz é noiva do empresário Lucas Kalil.

"11 mocinhas prontas para dormir! É muito amor! PS: sempre quis fazer uma foto assim!", disse ela ao compartilhar o registro de uma festa com os seguidores.

Em outra postagem, Mariana faz um ministriptease para as amigas. Nas imagens ela tira a saída de praia, com um biquíni branco por baixo ao som de ‘She's a Maniac’, de Flashdance.3

Recentemente, a atriz compartilhou alguns detalhes da cerimônia e mostrou os itens de luxo que terá na festa, como os produtos da marca de perfumes e velas Jo Malone, com itens que chegam a custar R$ 2 mil, e champanhes de uma produtora francesa, cuja garrafa pode variar de $1,3 mil até R$ 9 mil.