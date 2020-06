Kim Kardashian cogita morar em casa separada de Kanye West para evitar divórcio

Covid entra no bumbódromo, isola artistas e ‘mata’ festival

O casamento de Kim Kardashian e Kanye West está entrando em colapso durante a quarentena e nem a mansão onde moram está grande o suficiente para os dois. Sem cogitar o divórcio, a empresária teve uma ideia para tentar amenizar os problemas do casal.

Segundo o jornal The Sun, Kim estaria pensando em se mudar para outra casa sem o marido, por um tempo, até que a rotina dos dois retorne com o fim do isolamento social. "As coisas estão difíceis entre eles porque normalmente nunca passam todo esse tempo juntos, mas ela não quer um divórcio", afirmou a fonte ao jornal: "Ela considera o casamento com Kanye um grande sucesso já que é a única irmã casada. Ela os considera um casal poderoso.".

Ainda conforme a fonte, Kim também não gostaria de ter mais um divórcio no currículo: "É a última coisa que ela quer, especialmente porque a reação do público ao seu segundo divórcio foi insuportável. Acho que eles passarão um tempo separados em casas diferentes. Mas não haverá divórcio.".

Segundo o The Mirror, fontes afirmam que um dos motivos da crise seria porque Kanye não tem feito sua parte na criação das crianças e Kim, segundo a fonte sem funcionários durante a pandemia, vem fazendo tudo sozinha durante a quarentena.

Outro motivo seria a rotina diferente dos dois já que Kim acorda cedo e tem treinado e estudado para provas da faculdade de Direito, além de cuidar dos filhos, enquanto Kanye acorda tarde e não tem se acostumado a viver uma vida mais tranquila após ter sua rotina interrompida pela pandemia.