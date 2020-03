Ísis Valverde é criticada por manter funcionária após defender isolamento por coronavírus

Coronavírus abala ZFM e pode produzir desemprego em massa

A atriz Isis Valverde foi duramente criticada após publicar um vídeo em seu Instagram nesta terça-feira (17) em que ela alerta seus seguidores sobre o coronavírus. No vídeo, a atriz pede para que as pessoas fiquem em casa para que o vírus não se propague. No entanto, em determinado momento, uma de suas empregadas aparece lavando louça ao fundo da gravação o que causou revolta nos internautas.

Com a repercussão negativa, a atriz de 'Amor de Mãe' resolveu esclarecer em seus stories sobre o assunto. “Como cidadã consciente eu dispensei todos os meus funcionários pela segurança dele e para minha segurança”, iniciou o vídeo.

Ao falar da moça que aparece no vídeo, Isis explica. “A pessoa que aparece no vídeo é Claudia, e ela trabalha comigo há 10 anos. ela viu que eu ia ficar sozinha com Rael aqui em casa e decidiu fazer companhia. Ela decidiu ficar aqui com agente por livre e espontânea vontade pra nos ajudar e enfim, pra gente ficar junto nessa”.